На "Ладейное Поле-2021" будут пускать по прививочному сертификату или ПЦР

На следующей неделе В Липецкой области стартует фестиваль "Ладейное Поле-2021". В Елецком районе пройдут спортивные состязания на открытом воздухе. Как сообщили организаторы фестиваля, участники и зрители мероприятия должны иметь при себе справки о вакцинации или ПЦР-тестировании и наличии антител. Гостей также просят быть в масках.

Гостевой день запланирован на 14 августа. В полдень зрителям покажут суда и представят команды. В 12.05 начнутся соревнования. В 12.30 стартуют финальные заезды лодочной регаты. Также состоится конкурс "Перегребля". В 13.00 гости фестиваля смогут посмотреть конкурс костюма и доспеха. В 13.20 - командный турнир. В 14.00 пройдут детские средневековые состязания. Программа завершится к 17.00. В 21.00 - закрытие фестиваля, общее построение и награждение победителей. Кроме того, весь день будут работать ярмарка и фудкорт, выступать фолк-коллективы.

Участники фестиваля прибудут на "Ладейное Поле" 12 августа.