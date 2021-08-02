Липчанке с собакой, обматерившей детей на лавочке, грозит штраф

Липчанка с собакой выгнала с лавочки мальчишек и обматерила их Фото: принтскрин видео.

В Липецке у подъезда дома на улице Теперика разразился скандал. В выходные по соцсетям разлетелось видео, в котором женщина обматерила мальчиков.

Судя по ролику, липчанка вышла из подъезда, а ребята с самокатами сидели рядом на лавочке. Она, используя нецензурную лексику, приказала им уйти. Мальчишки не поняли, что произошло и попытались выяснить причину такого отношения. Увы, в свой адрес они услышали только мат.

- Ну я сяду сейчас с собакой, - кричала липчанка. - Давайте идите и не умничайте. Поломаю все.

Затем полился поток брани. Женщина вытолкала ребят со скамейки и села сама. К ней запрыгнула собака. Мальчики забрали свои самокаты и отошли от агрессивной жительницы. На вопрос, почему им нельзя сидеть на лавочке, липчанка ответила: "Здесь старушки сидят. Мы эту лавку потом и трудом вымаливали у начальника".

- Материал зарегистрирован в отделе полиции №7, - сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе регионального УМВД России. - В отношении жительницы дома составили административный протокол по ч.1 ст.20.11 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".

Теперь женщине грозит штраф от 500 до 1000 рублей.