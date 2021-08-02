Во вторник 3 улицы останутся без света, 8 - без холодной воды

Во вторник, 3 августа, в некоторых районах Липецка отключат свет и воду. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 2 часов дня до 4 вечера без электроэнергии останутся жители улиц Хорошавина, 2-4; Стаханова, 44; Шуминского, 1, 3.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат липчанам, проживающим по адресам: улицы Циолковского, 6/4, 8/1-3, 10/1-3, 12/2, 14/2; Космонавтов, 94а, 70/1-3, 68, 64/2; Гагарина, 86, 88, 90-92, 94-98, 101/2, 100, 100а; Терешковой, 1/3, 1/2; Нестерова, 1, 3, 5, 7, 9; Качалова, 1-6, 10; Мусорского, 1, 2, 5-8, 10; переулок Попова, 1, 3, 5.

Воду подвезут по заявкам жителей. Более подробную информацию об отключениях можно узнать в диспетчерской по телефонам 175 и 236-175.