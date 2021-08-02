Мать ребенка-инвалида из Липецка пожаловалась Бастрыкину на дело о халатности врачей

Историей липчанки с ребенком-инвалидом заинтересовался федеральный Следственный комитет. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным из Липецкой области доложить о ходе расследования уголовного дела о ненадлежащем оказании медпомощи ребенку-инвалиду - ч.1 ст.293 УК РФ "Халатность".

Липчанка написала обращение в Информационный центр Следственного комитета. Она сообщила, что не согласна с рядом вопросов, которые поставило следствие при назначении экспертных исследований. Также она пожаловалась на затягивание сроков.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, для женщины организовали личный прием в областном Следственном комитете, на котором рассмотрели все претензии к следствию. Следователи осмотрели медицинскую документацию потерпевшего ребенка, изъяли медкарты из медучреждений. Планируют назначить комплексную комиссионную судебно-медицинскую экспертизу. Обо всех следственных действиях будут уведомлять маму. Расследование уголовного дела контролируют в центральном аппарате ведомства.

Также Александр Бастрыкин потребовал доложить об обстоятельствах происшествий и нарушений прав граждан, о которых узнали из соцсетей. В Липецкой области - видео с жестоким воспитанием ребенка, где мама ругалась матом на малыша. Напомним, по этому факту возбудили уголовное дело по ст.156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". В рамках расследования дадут юридическую оценку должностным лицам, которые ответственны за контроль воспитания и содержание детей в неблагополучных семьях. О ходе расследования сообщат главе Следственного комитета РФ.