В Липецке перекрыли одну полосу движения на улице Юных Натуралистов

В Липецке в районе улицы Юных Натуралистов частично ограничили движение. Одну полосу перекрыли у дома №60 по улице Гоголя. В пресс-службе мэрии назвали причину таких перемен - ремонтно-восстановительные работы на теплотрассе, которая пролегает под проезжей частью улицы Юных Натуралистов.

Участок огородили, рядом выставили дорожные знаки. Работы планируют завершить только к концу августа. Липчан просят заранее продумывать свой маршрут и выбирать альтернативные пути объезда.

Напомним, что движение ограничено на участке улицы 3 Сентября от перекрестка Ильича-3 до остановки "3 Сентября". Объехать можно по улице Волгоградская. Там тоже ремонтируют теплотрассу. Работы продлятся, ориентировочно, до 1 сентября.