Полицейские нашли у липчанина на чердаке 5 кг марихуаны

В Липецке полицейские изъяли у мужчины крупную партию наркотиков. Это произошло в рамках оперативно-профилактической операции "Мак-2021".

Правоохранители нашли у 34-летнего жителя Октябрьского округа более 5 кг марихуаны. Наркотики он прятал на чердаке частного дома. Кстати, липчанин нигде не работает и уже был ранее судим. Он объяснил, что хранил наркотики для личного потребления. Истинные мотивы же предстоит узнать следствию.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, наркотики растительного происхождения изъяли. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в крупном размере". Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.