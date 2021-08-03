Пропавший в Тульской области мужчина на велосипеде может находиться в Липецке

Липчан просят помочь в поисках мужчины, пропавшего в Тульской области Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В конце июля пропал Вострухин Валерий Владимирович. 49-летний мужчина из города Новомосковск может находиться как в Тульской, так и в Липецкой области. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", с 28 июля о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 188 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные короткие, глаза серые.

Был одет: коричневая замшевая куртка, клетчатая рубашка, синие джинсы, черные кроссовки.

Особые приметы: носит усы.

С собой: велосипед.

Просьба ко всем, кто видел Валерия Вострухина или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или "112" - номер вызова экстренных служб.