В Липецке автобус снес ограждение и врезался в столб: есть пострадавшие

В Липецке автобус протаранил забор и врезался в столб на площади Победы Фото: принтскрин видео.

Этим утром, 3 августа, в Липецке произошла серьезная авария. На площади Победы автобус №323 снес забор. Момент ДТП попал в объектив камеры видеонаблюдения.

В кадре - автобус, который отъехал от остановки "Площадь Победы" со стороны ТЦ "Меркурий". Транспорт двигался по проезжей части и ничего не предвещало беды. Однако, на кольце водитель не повернул, а поехал прямо. Автобус снес ограждение напротив дома №8 и врезался в столб. Мужчине, который в этот момент там шел, пришлось отбежать.

По словам водителя, ему стало плохо. Как стало известно "КП-Липецк", в автобусе находилось 15 человек. Пострадали пассажиры 2001 и 1959 года рождения. Их забрала скорая помощь. Водителю медицинская помощь не понадобилась.

- Возбуждено административное расследование, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. - Будет дана правовая оценка действиям водителя.