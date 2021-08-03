В Липецке задержали мужчину, накопившего 300 штрафов за нарушение ПДД

В Липецке автоинспекторы задержали злостного неплательщика штрафов. В минувший понедельник, 2 августа, на площади Танкистов сотрудники ГИБДД остановили автомобиль "Тойота". Оказалось, что на 30-летнем водителе "висит" большое количество неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. Еще он не был вписан в полис ОСАГО.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, начиная с 2020 года мужчина накопил 300 штрафов. Кстати, 35 из них он не оплатил в срок, за что предусмотрено наказание по ст.20.25 КоАП РФ - отдать двойной размер неуплаченной суммы, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов. Наказание водителю назначит суд.

Липчан просят своевременно оплачивать штрафы. Если сделать это в течение 20 дней со дня вынесения постановления об административном правонарушении, то сумма может быть в 2 раза меньше.