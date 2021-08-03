Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 3 августа 2021 года: за сутки выписали 228 человек

Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 3 августа 2021 года увеличилось. За сутки медики выписали 228 пациентов. Они завершили лечение от коронавируса и здоровы. Всего в регионе COVID-19 побороли 34 725 человек.

Зарегистрировано 40 452 случая коронавирусной инфекции. По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 240 жителей области. В Липецке - у 79. В Ельце и Задонском районе - у 31. В Тербунском районе - у 27. В Лебедянском районе заболели 13 человек. В Липецком - 10. В Данковском - 8. В Хлевенском и Грязинском районах по 6 зараженных. В Усманском - 5. В Чаплыгинском - 4. В Воловском, Долгоруковском, Елецком и Лев-Толстовском районах по 3 новых случая. В Добринском, Добровском и Становлянском районах - по 2. В Измалковском и Краснинском - по 1.

Умерли 1 175 человек, в том числе 9 за сутки. Лечение продолжают 4 552 пациента. У 3 744 из них коронавирус протекает в легкой форме, поэтому они остаются дома. Остальные 808 липчан госпитализировали.