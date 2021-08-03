В среду более 30 улиц Липецка останутся без света, 23 - без воды

В среду, 4 августа, в Липецке ожидается отключение света и воды. Так, с 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители домов №10/1-3 по улице Терешковой, садоводческого товарищества "Пусковые двигатели".

На этот же период времени свет погаснет в частном секторе по улицам Булавина, Демьяна Бедного, Третьякова, Кочеткова, Водная, Садовая, Сокольская, Баженова, Баумана, Хабарова, Брестская, Богатырская, Пирогова, Бабушкина, Бардина, Семена Тян-Шанского, Былинная, Руднева, Коперника, Чугунный, Курчатова, Щекина, Ермака, Войнич, Болотникова, Кулибина, переулок Рахманинова, Теплый, Ростовский.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Юных Натуралистов, 3, 7, 9, 11, 11а; проспект Победы, 3, 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 19, 19а, 21, 21в, 22а, 25, 27; Водопьянова, 12, 14, 16, 18; Студенческий городок, 11а, 14, 16а; проезд Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18; Интернациональная, 61, 63, 65, 67, 69, 50, 52, 54, 56, 62, 64, 66, 71; площадь Победы, 3; Неделина, 53, 55, 55а, 57, 59, 61; Мичурина, 28, 28а-г, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 42; Ильича, 31.

На это же время краны пересохнут в частном секторе по адресам: улицы Декабристов, Бехтерева, Гвардейская, Воронежская, 2-ая Воронежская, Красина, Седова, Волгоградская, Ильича, Профсоюзная, Дачная, Студенческая, Тургенева.

Более подробная информация по телефонам - 175 и 236-175.