Жители Липецка не хотят отказываться от штампа в паспорте и записи о детях

С недавних пор в России стали необязательными отметки в паспорте о заключении или расторжении брака и наличии детей. Теперь такие отметки ставят на усмотрение граждан. В каждом регионе отреагировали по-разному. Например в Липецке люди не готовы отказываться от привычных отметок.

По данным управления городского ЗАГС, на прошлой неделе из 122 пар только две отказались ставить штамп в паспорте о семейном положении. И те в день бракосочетания передумали. То есть от штампа пока никто не отказался.

Как отмечают специалисты, отсутствие пометок паспорте не говорит о том, что от государства можно будет скрыть какие-то детали биографии – все вносится в Единый государственный реестр. Вместе с тем прописка и данный о прохождении воинской службы пока остаются обязательными в паспорте.