Рано утром в Липецке разбился насмерть мотоциклист

По данным ГИБДД региона за прошедшие сутки, 3 августа, на дорогах Липецкой области в семи ДТП пострадали семь человек и двое погибли. Так в 4 утра на улице Минской не справился с управлением 29-летний мотоциклист. «Кавасаки» налетел на бордюр и перевернулся, парень скончался в больнице.

Еще одно смертельное ДТП случилось в селе Стрелецкие Хутора Усманского района. Там около 11.30 дня не справился с управлением 69-летний пенсионер на «Гранте». Машина съехала в кювет и врезалась в дерево, водитель погиб на месте. Предварительная причина – превышение скорости.

А в Ельце вечером сбили 5-летнего мальчика. Все случилось в 18.30 во дворе дома на улице Костенко. Причем водитель скрылся с места ДТП. Благо обошлось без тяжелых травм – малышу оказали помощь и вернули родителям. По данному факту проводится расследование.