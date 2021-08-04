Энергетиков оштрафовали почти на 1 млн рублей после жалоб липчан

В Липецком УФАС России рассмотрели 3 административных дела в отношении городской энергетической компании. Как сообщили в пресс-службе управления, в антимонопольный орган обратились липчане. Они пожаловались, что их дома не подключают к электросетям.

В итоге УФАС признал виновной АО "ЛГЭК" в нарушении порядка и сроков технологического присоединения. И хотя в ходе разбирательства объекты присоединили к сетям, компанию все равно оштрафовали на 300 тыс. рублей за каждый участок, то есть на 900 тыс. рублей.

Дело в том, что энергетики неоднократно совершали подобные нарушения. Так, в этом году антимонопольный орган 58 раз выносил постановление об административном наказании, 55 из которых - в отношении компании. Общая сумма штрафов для "ЛГЭКа" составила 18 млн рублей.