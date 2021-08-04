Где отключат воду в Липецке в четверг

В четверг, 5 августа, в Липецке отключат холодную воду. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 9 утра до 5 часов вечера краны пересохнут по улице Терешковой, 17, 19, 25, 27, 29а, 31, 31а, 37, 37/1, 39. С 10 утра до 5 часов вечера - в частном секторе по улицам Пестеля, Макаренко, Рылеева.

С 9 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители улиц Стаханова, 3, 5, 7, 9, 13, 13а, 15, 17-25, 18а, 23а, 22а, 27, 29; Водопьянова, 15, 17, 17а, 19, 19/1, 19/2, 21, 21в, 21а, 23, 23б, 25, 25а, 29, 29а, 31, 31а, 33, 70; Петра Смородина, 1а, 2, 3, 4а, 5-12, 8а, 9а, 5а, 12а-г, 16, 14, 14а, 18, 20, 22, 24, 26; 60 лет СССР, 24, 28, 30, 34; Меркулова, 2, 4, 6, 8, 8а, 10а, 10, 12, 12/1, 12/2; 15 микрорайон, 7, 8, 10, 18а, 15-25, 27, 28а, 29, 35б, 35а, 35-37, 39, 30-34.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Кувшинова, 9; Гагарина, 91, 95, 91, 101/2; Терешковой, 1/2, 1/3.

Более подробную информацию об отключениях можно узнать по телефонам 175 и 236-175.