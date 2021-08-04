За лето в Липецке отловили 370 бездомных собак

С начала года в Липецке отловили 990 бездомных собак, в том числе 370 с начала лета. По информации пресс-службы мэрии, отловом занимается фирма-подрядчик. Ее выбрали по результатам торгов.

За животными выезжают по заявкам липчан. Этим летом больше всего жалоб поступило от жителей Манежа, новых микрорайонов, улицы Мичурина. Рядом с Петровским рынком отловили 8 псов. Туда специалисты приезжали несколько раз. А на улице Свиридова - 9. Из всех собак 2 оказались агрессивными. Овчарки недавно ощетинились, поэтому они были настроены враждебно к окружающим. Кстати, им нашли новых хозяев.

Животных отлавливают и привозят в приют. Там их стерилизуют, прививают и обрабатывают от паразитов. На уши им вешают специальные бирки. После чего здоровых не агрессивных собак отпускают. Оставить заявку на отлов можно в будни в управлении главного смотрителя по телефону: 34-01-63. В выходные нужно звонить в единую диспетчерскую службу - 8-800-450-48-48.

Напомним, что в редакцию "КП-Липецк" обращались жители Опытной станции. Они жаловались на стаю бездомных псов, которые разрывали в клочья домашних кошек и маленьких собак. К сожалению, тогда в управлении главного смотрителя липчанам помочь не смогли.