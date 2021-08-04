За полгода в Липецкой области появилось более 4000 квартир

С января по июнь в Липецке возвели зданий на 27 236 300 рублей. По данным Липецкстата, это на 18,5% меньше, чем за тот же период 2020 года.

Построили 4 089 квартир, общая площадь которых - 447,1 кв.м. В прошлом году этот показатель также был выше - на 4,5%. Основная доля введенного жилья приходится на Липецк - 36,2%. В Липецком районе - 11,4%, в Грязинском - 7,9%, в Усманском - 7,5%.

Площадь жилых домов, которые построили сами жители региона - 307,4 тыс. кв. метров. Это 68,8% от общего объема жилья, которое ввели в январе-июне 2021 года. Липчане возвели на 104,5 тыс. кв. метров меньше, чем за 6 месяцев 2020 года.