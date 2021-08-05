Банк Уралсиб – лидер рейтинга самых выгодных кредитов наличными в рублях

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Первое место в рейтинге занял «Кредит наличными» Уралсиба до 3 млн рублей с процентной ставкой от 5% годовых. При подготовке рейтинга эксперты Bankchart проанализировали кредитные предложения 30 крупнейших российских банков по размеру активов по состоянию на 08.07.2021 г.

Минимальная процентная ставка по «Кредиту наличными» Банка Уралсиб (в том числе на цели рефинансирования), при условии страхования жизни и здоровья заемщика, составляет 5% годовых в рублях.

Минимальная сумма кредита –100 000 рублей. Максимальная сумма кредита зависит от категории клиента и программы кредитования и варьируется от 1 500 000 рублей до 3 000 000 рублей. Срок кредитования – от 13 до 84 месяцев.

Более подробно узнать об условиях «Кредита наличными», а также о других кредитных продуктах можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.