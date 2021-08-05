Три иконы, колонку и противень вынес домушник из квартиры девушки в Липецке

Четыре кражи раскрыли в области за сутки Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке поймали очередного домушника, который пробрался в квартиру к 20-летней девушке. Липчанка заявила, что ее обокрали в ночь с 3 на 4 августа. Вор выломал окно квартиры на Рудном переулке и вынес все самое ценное, что нашел – три иконы, колонку от музыкального центра и противень для духовки.

Подозреваемого нашли и доставили в отделение сразу после заявления. Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, им оказался 39-летний безработный житель Липецка. Его задержали на двое суток. Дело возбудили по части 3 статьи 158 УК – кража с проникновением. За скромную «добычу» мужчине грозит до 6 лет.

Всего за сутки в области раскрыли 4 кражи, включая кражу автомобиля. «Ладу-Приору» угнали 2 августа у 66-летнего пенсионера прямо от гаража в кооперативе. Как позже выяснилось, универсал угнал 36-летний безработный липчанин. Дело возбудили по пункту «в» части 2 статьи 158 – кража с причинением значительного ущерба.