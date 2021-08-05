За сутки в Липецкой области из-за короткого замыкания сгорели три ВАЗа

За сутки в Липецкой области сгорели три ВАЗа Фото: Лия МУРАДЬЯН

За прошедшие сутки, 4 августа, в Липецкой области сгорели три отечественных автомобиля. Так минувшим вечером на улице Советская в поселке Агроном Лебедянского района загорелся ВАЗ 21073. По данным пресс-службы ГУ МЧС региона, машину потушили, однако в «семерке» выгорел салон. Предварительная причина пожара – короткое замыкание.

Еще один автопожар произошел ночью на улице Калинина в поселке Лев-Толстой. Там загорелся ВАЗ 2107, пожар ликвидировали силами одного отделения пожарной охраны. Ваз выгорел до основания кузова, причина та же – короткое замыкание.

Той же ночью на Центральной улице села Кривополянье Чаплыгинского района вспыхнул ВАЗ 21099. В данном случае также огонь уничтожил все сгораемые узлы кузова «девяносто девятой». По предварительным данным, причиной снова стало короткое замыкание.

К счастью, ни в одном из этих пожаров люди не пострадали.