Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области на 5 августа 2021 года: 239 новых случаев

Еще у 239 жителей Липецкой области подтвердился коронавирус Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области - за минувшие сутки диагноз подтвердился у 239 жителей. Так, по состоянию на 5 августа в регионе выявили 40 932 случая COVID-19.

По числу заболевших за сутки продолжает лидировать Липецк - 79 человек. Ему уступает Елец - 50. Замыкает тройку "лидеров" Хлевенский района - 21. В Лебедянском районе заболели 19 местных жителей. В Липецком - 18. В Елецком - 12. В Усманском районе зарегистрировали 11 новых случаев. В Становлянском - 7. В Измалковском - 6. В Воловском и Добровском районах заразились по 3 человека. В Долгоруковском, Тербунском, Чаплыгинском и Лев-Толстовском - по 2. В Данковсском и Краснинском района - по 1.

По данным регионального оперштаба, не удалось справиться с болезнью 1 193 липчанам, в том числе 10 за сутки. При этом выздоровели 35 162 человека. Причем 218 из них медики выписали за последние 24 часа. На больничном находятся 4 577 пациентов. У 3 793 из них коронавирус протекает в легкой форме, поэтому они остаются дома. Остальных 784 человек госпитализировали.