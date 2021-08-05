В пятницу в Липецке отключат горячую, холодную воду и свет

В центре Липецка отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятнице, 6 августа, в Липецке ожидаются отключения воды и света. С 9 утра до 3 часов вечера без электроэнергии останутся жители частного сектора по улице Спиртозаводская.

С 9 утра до 8 часов вечера горячей воды не будет по улицам Кутузова, 2, 3; Мамина-Сибиряка, 4; Бородинская, 1, 3.

С 9 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Фрунзе, 30, 32, 34; Коммунальная, 10, 12.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут в центре города: улицы Интернациональная, 3, 5, 5а, 5б, 6, 8, 10-12, 12а, 12б, 19-22, 24, 26, 29, 29а, 32, 34-36, 35б, 41; Желябова, 2-4, 7, 9; площадь Плеханова, 5, 6; Зегеля, 1, 6; Саперная, 1; Ленина - площадь Соборная 1, 3, 6; улица Плеханова, 10, 8; Пролетарская, 1а, 2а, 5, 7, 10. По улицам Плеханова, Ленина и Саперный спуск снизится давление.

На этот же период времени без воды останутся улицы Циолковского, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2, 10/3, 10/2; Космонавтов, 84, 86, 82, 82/1, 82/2, 74, 82/4, 70/3, 80а, 70/1, 70/2, 68, 64/2; Загородная, 1; Московская, 23, 27; Петра Смородина, 13, 13а.

Также воды не будет в частном секторе по улицам Станционная и Одесская.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", воду подвезут по заявкам жителей. Более подробная информация об этом по телефонам 175 и 236-175.