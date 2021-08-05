За полгода в Липецке и области выявили 140 фальшивых купюр

Фальшивые купюры в банки Липецка и области попадают из торговых точек Фото: Юлия КЛЮЕВА

В первом полугодии 2021 года в Липецкой области выявили 140 поддельных купюр. Как пояснили в пресс-службе регионального ЦБ РФ, у фальшивомонетчиков наиболее популярны банкноты в 5000 рублей. Всего их обнаружили 110 штук.

Также попались 19 фальшивок в 1000 рублей и 8 штук 2000 рублей. А еще 2 купюры в 100 рублей и 1 в 200 рублей. Подделок номиналом 50 и 500 рублей не выявили. По региону "ходят" и фальшивые доллары - 2 банкноты в 50 долларов и 1 номиналом 100 долларов США.

В основном, поддельные купюры попадают в оборот через торговые точки. Поэтому продавцам предлагают пройти бесплатные дистанционные курсы, чтобы научиться отличать подлинные деньги от подделок. Обучение бесплатное. Найти его можно на сайте Университета Банка России.