В первые дни августа в Липецке 13 раз горели мусор и сухая трава

Август только начался, а у липецких пожарных уже полно работы. Так, за 4 дня в Липецке произошло 13 возгораний. Практически во всех случаях горели сухая трава и мусор. Локализация происшествий - в частном секторе, садоводческих товариществах, нежилом здании.

В пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС пояснили, что чаще всего причина подобных возгораний - человеческая безалаберность и пренебрежение правилами пожарно безопасности. Это и складирование в неположенном месте легковоспламеняющихся материалов, и непогашенный окурок, и детские шалости. В жаркую и сухую погоду все это может привести к большой беде.

Напомним, до конца лета в регионе действует особый противопожарный режим. Разводить костры запрещено. Нарушителям грозят штрафы. Также до 19 августа продлили запрет на въезд и пребывание в лесах.