В пятницу в Липецке до +30 градусов и без дождей

Лето радует липчан жаркой погодой Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 6 августа, в Липецке ожидается переменная облачность. Ночью до 20 градусов тепла. В светлое время суток около 30 градусов выше ноля. Ветер южный с переходом на юго-восточный 8-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт.ст. Синоптики не прогнозируют осадки.

В субботу, 7 августа, также ожидается жаркая погода. Ночью в областном центре 22 градуса со знаком плюс. Днем столбик термометра поднимется до +31 градуса. Ветер юго-восточный 8-10 м/с. Переменная облачность. Атмосферное давление без существенных изменений и составит 746 мм рт.ст.

В настоящее время световой день длится 15 часов 13 минут. Восход в 4.50. Заходит солнце в 20.03.