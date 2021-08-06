Семья воров-рецидивистов под Липецком обокрала магазин

В Липецкой области задержали пару супругов, привыкших не платить за материальные блага. Сетевой магазин обокрали в Ельце, руководство заявило о краже двух сковородок, стоимостью 3588 рублей.

В ходе проверки выяснилось, что кражу совершила некая парочка. Оба зашли в магазин, женщина направилась в отдел посуды, где взяла одну сковородку и спрятала в рюкзак. Затем попыталась уложить туда же вторую сковородку, но та не поместилась. На помощь подоспел мужчина, который помог впихнуть вторую. После чего оба продефилировали мимо кассы и ушли не расплатившись.

Парочку вычислили. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, ими оказались супруги 36-летний мужчина и 32-летняя жена. Причем оба уже имеют судимости за кражи. Обоих уже задержали, те признались, что продали посуду знакомому за 2000 рублей, деньги потратили.

Дело возбудили по части 2 статьи 158 УК – групповая кража. В ходе следствия выяснилось, что наследующий день после криминального шопинга со сковородками, дама снова обокрала тот же магазин, только вынесла три бутылки алкоголя на 3406 рублей.