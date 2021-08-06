«Открытие» упростил доступ предпринимателей к брокерским услугам

Новые опции упрощают доступ к брокерским услугам.

В числе сервисов, упрощающих ведение бизнеса онлайн, добавлен ряд функций:

– Онлайн-формирование документов на открытие брокерского счета. Процедура не требует визита в офис и занимает несколько минут.

– Витрина продуктов брокерского обслуживания. В этом разделе сгруппированы основные продукты для предпринимателей – клиентов банка.

– Перевод средств в рублях с расчетного на брокерский счет клиента. Теперь для перевода денежных средств в рублях достаточно воспользоваться предзаполненной формой пополнения брокерского счета, что существенно упрощает операцию.

– Подача поручения на хеджирование валютных рисков. Зафиксировав текущий курс, предприниматель получает возможность застраховать риск неблагоприятного изменения курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте.

Работа с малым и средним бизнесом – одно из приоритетных направлений для ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и АО «Открытие Брокер», выступающий главным партнером банка в работе с этой аудиторией в сфере брокерского обслуживания. Банк постоянно совершенствует онлайн-каналы обслуживания предпринимателей, предоставляя своим клиентам новые возможности.