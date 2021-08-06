Под Липецком рыбаки вернули к жизни утонувшего в пруду мужчину

Под Липецком рыбаки вернули к жизни утонувшего приятеля Фото: Лия МУРАДЬЯН

Удивительная история спасения произошла в Долгорукоовском районе Липецкой области вечером 4 августа. Там у пруда Каменский в районе села Братовщина на некотором расстоянии друг от друга рыбачили четверо мужчин. Примерно в 17.35 один из мужчин услышал какой-то шум, огляделся и заметил, что одного рыбака не хватает.

Мужчина сразу поднял тревогу, другие рыбаки начали осматривать пруд и вскоре нашли в воде тело товарища. На тот момент он уже не дышал. Товарищи достали утонувшего из воды и начали реанимировать. Без каких-либо специальных медицинских навыков и приспособлений трое мужчин смогли вернуть приятеля к жизни до приезда скорой помощи.

Когда пациента забирали, он находился в коме, а сейчас уже готовится к выписке. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в ведомстве намерены представить к награде спасших человека рыбаков.