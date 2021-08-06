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Общество6 августа 2021 14:12

В Нижнем парке Липецка завелась дикая лисица

Замеченный посетителями зверь не особо боится людей
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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Дикие звери обосновались в центре Липецке в Нижнем парке. Лисицу встретили на одной из аллей отдыхающие, сняли на видео и выложили в соцсети. Судя по кадрам, зверь не особо боится людей.

Смотреть видеосюжет
Дикая лиса в Нижнем парке
Дикая лиса в Нижнем парке
Видео от Регион-48 Липецк

Рыжая лисица вышла из кустов на дорогу перед посетителями парка, с любопытством разглядывала оператора и обнюхивала асфальт. Несмотря на то, что люди подошли довольно близко, лисичка не спешила убегать, хотя и насторожилась.

Смотреть видеосюжет
Дикая лисица в парке Липецка
Дикая лисица в парке Липецка
Видео от Регион-48 Липецк

В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Одни сочли факт обитания лисы в городском парке забавным, другие напомнили, что лисы могут разносить бешенство и нападать на животных и птиц. Были и те, кто напротив обеспокоился, что доверчивому зверю могут навредить сами люди.