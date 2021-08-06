МЧС предупреждает: в выходные в Липецке и области аномальная жара

Липчан предупреждают об аномальной жаре Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эти выходные и в начале следующей недели в Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление - аномальная жара. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, с 7 по 11 августа среднесуточные температуры в регионе достигнут 25-28 градусов выше ноля. Это на 7-8 градусов выше средних многолетних значений.

В субботу, 7 августа, столбики термометров могут подняться +36 градусов. Так, с 18.00 этой пятницы, 6 августа, по 18.00 субботы, 7 августа, повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в области.

Сильную жару лучше переждать дома. На улице носить светлую воздухопроницаемую одежду, желательно из хлопка. Не забывать про головной убор. Надо стараться больше находиться в тени. Чтобы снизить температуру тела, можно опустить руки и ноги в холодную воду. Не забывать пить больше жидкости.