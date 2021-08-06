В Липецке официально открыли Центральный пляж

В Липецке открыли Центральный пляж. Теперь отдых у воды объявлен официальным. Как сообщили в пресс-службе мэрии, региональное управление Роспотребнадзора выдало положительное заключение.

Так, специалисты отобрали пробы воды из реки и питьевых фонтанчиков, проверили почву. Результат - все соответствует нормам. Постановление об открытии главного городского пляжа уже подписано.

Часы работы пляжа - ежедневно с 9.00 до 19.00 до 31 августа. В этот период здесь будут дежурить спасатели и полицейские. За чистотой берегов реки будет следить департамент дорожного хозяйства и благоустройства. Также продолжают благоустраивать прилегающие к пляжу территории. У прибрежной зоны работы завершили. Здесь установили питьевые фонтанчики и раздевалки, смонтировали систему видеонаблюдения и освещение. Завезли около 2 тыс. кубометров песка.

Напомним, в Липецке официально открыты пляжи в районах ЛТЗ, НЛМК и на Соколе. От купания в необорудованных местах липчан просят воздержаться.