За два дня тайной слежки липецкие автоинспекторы поймали на встречной почти 200 водителей

Автоинспекторы поймали на встречной почти 200 нарушителей Фото: Лия МУРАДЬЯН

В течение последних двух дней, 4 и 5 августа, в Липецке сотрудники ГИБДД усиленно ловили на дорогах любителей выезжать на встречную полосу, игнорируя ПДД. Как сообщили в пресс-службе автоинспекции, сотрудники в том числе использовали форму скрытого контроля. То есть за водителями следили и незаметно снимали фото и видео.

В итоге за два дня выявили 190 нарушителей. Теперь каждому грозит штраф или лишение прав на год по ч 4, 5 статьи 12.15 КоАП. Двое особо злостных нарушителя по нескольку раз выезжали на встречную, там, где это запрещено правилами. Их безальтернативно лишат права управления автомобилем на год.

Всего за 7 месяцев этого года на дорогах Липецкой области зарегистрировали 2685 случаев выезда на встречную. 591 из них засняли камеры контроля. Автоинспекторы напоминают, что выезжать на полосу встречного движения можно только в местах, где это разрешено правилами и то, убедившись в безопасности маневра.