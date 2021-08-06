Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 6 августа 2021 года: еще 186 человек за сутки

Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 6 августа 2021 года составило 35 348 человек. За минувшие сутки медики выписали 186 пациентов. Они здоровы.

По данным регионального оперштаба, всего COVID-19 выявили у 41 172 жителей региона, в том числе у 240 за сутки. В Липецке зафиксировали 141 новый случай. В Ельце - 33. В Лебедянском районе - 15. В Задонском районе заболели 10 человек. В Данковском - 8. В Елецком - 7. В Липецком и Чаплыгинском районах по 6 зараженных. А Усманском - 4. В Измалковском и Лев-Толстовском - по 3. В Становлянском районе диагноз подтвердился у 2 местных жителей. В Добринском и Долгоруковском - у 1.

Не удалось спасти 1 202 пациентов, в том числе 9 за последние сутки. Лечение продолжают 4 622 человека. Из них 3 825 находятся дома, так как у них коронавирус протекает в легкой форме. Госпитализировали 797 липчан.