В субботу 20 улиц Липецка останутся без холодной воды

В выходные в Липецке отключат воды Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 7 августа, в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 10 утра до 5 часов вечера без воды останутся жители улиц Папина, 4, 4 корпус 1; Доватора, 10а, 10б, 12а/3, 14а корпус 2, 14б, 12а/1, 12а/2, 12б, 12/1, 14б, 14/1, 14, 16, 16а, 18.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по адресам: улицы Московская, 16, 16а, 6а ст.2, 43а; Стаханова, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34; Кривенкова, 3, 5, 7; Катукова, 26, 26а, 28, 30, 30а, 30б, 32, 34, 34а, 36, 36а, 38, 40, 40а, 42, 44; Шубина, 2-20, 2а, 2б, 5а, 7а, 8а, 9а, 12а, 13а; проспект 60 лет СССР, 37, 37/3, 41, 43, 45, 45а, 47.

На этот же период времени воды не будет по улицам Черноземная, 32; Западная, 44; 9 микрорайон, 45; Бескрайняя, 20, а также в частном секторе: улицы Луговая, Донецкая, Западная, Днепровская, Черноземная, Товарищеская, 40 лет ВЛКСМ, Бескрайняя.

Задать вопросы относительно отключений липчане могут по телефонам 175 и 236-175.