Липчане просят построить еще одну школу в "Елецком": ее хотят возвести на месте стадиона

В Липецке прорабатывают вопрос по строительству школы в "Елецком". Руководители города встретились с жителями района. Липчане неоднократно просили возвести новое учебное заведение.

Школа в "Елецком" рассчитана на 800 мест. В этом году за парты сядут уже 1 752 ребенка. А к 2023-2024 году, согласно прогнозам, школьников станет 2 317. Район находится на расстоянии от других территорий, образовательных учреждений в шаговой доступности рядом нет. Поэтому, проблему с нехваткой мест можно решить только за счет территории самого района.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, изначально проект предусматривал два корпуса школы - на 800 и на 1000 мест. Второй корпус должен находиться на месте стадиона. Специалисты рассматривали и другие территории, но там строить нельзя. Так, в "Елецком Лайт" Роспотребнадзор запретил возводить образовательные учреждения, так как он находится в зоне подлета военного аэродрома. На площадке, где планируют разместить поликлинику, поместится лишь корпус на 200 мест. А вблизи железной дороги строительство запрещено.

По словам Евгении Уваркиной, можно обустроить новый стадион и ФОК в "Елецком Лайт". А после сдачи нового стадиона, если жители согласятся, начать строительство школы рядом с уже стоящей. Липчане отметили, что им нужна еще одна школа на 1800 мест. Однако, такое учреждение в районе возвести не получится - чем больше численность учеников, тем больше должна быть внешняя территория школы. Также собравшиеся предложили оборудовать мини-стадион на месте волейбольной площадки.

Липчанам предложили собрать инициативную группу, которая соберет все замечания и предложения. В мэрии рассмотрят все варианты, а затем вновь встретятся с жителями.