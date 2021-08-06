В Липецке задержали мужчину, который изнасиловал девушку в районе НЛМК

В Липецке задержали насильника, скрывавшегося от следствия. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, вечером 28 июля 2021 года в районе площади Мира подозреваемый напал на 21-летнюю липчанку. Он затащил ее в безлюдное место и изнасиловал. Затем похитил телефон несчастной и скрылся.

Девушка обратилась в полицию. Оперативники установили предполагаемого насильника, а через некоторое время задержали. Потерпевшая опознала его. Им оказался 37-летний житель Грязинского района.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.131 УК РФ "Изнасилование". Предъявив подлецу неопровержимые улики преступления, он признался в содеянном и подтвердил показания на месте преступления. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование продолжается. Негодяю грозит до 6 лет тюрьмы.