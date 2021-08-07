Под Липецком аферисты обокрали пенсионера под видом коммнуальщиков

В Липецкой области ищут аферистов, которые орудуют по видом сотрудников коммунальных служб. Преступление произошло в Ельце, где пенсионер впустил в квартиру незнакомца, который предложил установить фильтры для воды. «Эксперт» осмотрел сантехнику и заключил, что на кухне срочно нужны очистители для воды за 56 000 рублей.

Хозяин жилья наотрез отказался. Тогда на помощь к коллеге пришла девушка и тоже начала убеждать пенсионера в необходимости фильтров. Та пообещала хорошую скидку и сумма снизилась до 28 000 рублей. Затем в квартире материализовался какой-то «мастер», который увел хозяина в ванную, другие два «специалиста» остались на кухне. Вскоре «работники» всей толпой удалились, пообещав вернуться завтра и поставить счетчики.

Сразу после их ухода, мужчина заметил, что со шкафа пропали все сбережения – 41 000 рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, дело возбудили по части 2 статьи 158 УК – кража с причинением значительного ущерба. Личности воров устанавливают.