Двух водителей липецкой энергокомпании оштрафуют за кражу 50 литров топлива

Липецкие правоохранители попросили суд прекратить уголовное дело в отношении двух водителей энергетической компании. В апреле 2021-го мужчины провернули аферу с дизельным топливом. Они приехали на заправку и предложили стоявшим в очереди автомобилистам заправиться по служебной карте, которая предусматривает более низкую цену. После того, как несколько водителей согласились на такую сделку, сотрудники энергокомпании расплатились за них на кассе и, получив наличные, уехали. Таким образом, подозреваемые похитили 50 литров дизельного топлива почти на 2000 рублей.

Силовики возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В ходе следствия водители возместили материальный ущерб и сотрудничали с правоохранителями. Также следователи учли, что преступление совершенно впервые. Поэтому принято решение прекратить уголовное дело, а мужчин оштрафовать.