В Липецке разыскивают пенсионера, который ушел из больницы

Фото: предоставлено волонтерами.

В Липецке пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи. Как сообщили поисковики, 74-летний Алексей Рязанов ушел из городской больницы №3 «Свободный Сокол» около 18 часов 6 августа. С тех пор местонахождение пожилого мужчины неизвестно.

Приметы Алексея Макаровича: на вид 75-80 лет, имеет среднее телосложение, рост 160 см, короткие темные волосы с сединой.

В день пропажи был одет в серую майку и черные спортивные штаны.

Волонтеры просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пенсионера, позвонить по телефонам: 02 (полиция), 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 (волонтеры).