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Происшествия9 августа 2021 12:51

В Липецкой области горит Воронежский природный заповедник

С лесным пожаром борются 26 пожарных и спасателей
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области горит Воронежский заповедник

В Липецкой области горит Воронежский заповедник

Фото: Лия МУРАДЬЯН

Лесной пожар вспыхнул на территории Воронежского государственного природного биосферного заповедника со стороны Липецкой области в Усманском районе. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, сухая растительности начала гореть минувшим вечером, 8 августа, в районе 155 квартала заповедника – в трех километрах юго-восточнее села Беляево Усманского района.

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Пожар в Воронежском заповеднике на территории Липецкой области
Пожар в Воронежском заповеднике на территории Липецкой области
Видео пресс-службы ГУ МЧС по региону

По состоянию на утро 9 августа общая площадь пожара составила 30 гектар, огонь наблюдается в 154, 155 и 172 кварталах. На месте работают 26 человек пожарных и 13 единицы техники.

Пожар в Воронежском заповеднике

Пожар в Воронежском заповеднике

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Пожар низовой, пострадавших нет, также нет угрозы распространения огня на жилые дома.