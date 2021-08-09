В Липецкой области горит Воронежский природный заповедник

В Липецкой области горит Воронежский заповедник
Фото: Лия МУРАДЬЯН
Лесной пожар вспыхнул на территории Воронежского государственного природного биосферного заповедника со стороны Липецкой области в Усманском районе. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, сухая растительности начала гореть минувшим вечером, 8 августа, в районе 155 квартала заповедника – в трех километрах юго-восточнее села Беляево Усманского района.
По состоянию на утро 9 августа общая площадь пожара составила 30 гектар, огонь наблюдается в 154, 155 и 172 кварталах. На месте работают 26 человек пожарных и 13 единицы техники.
Пожар в Воронежском заповеднике
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
Пожар низовой, пострадавших нет, также нет угрозы распространения огня на жилые дома.