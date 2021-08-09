В Липецкой области горит Воронежский природный заповедник

В Липецкой области горит Воронежский заповедник Фото: Лия МУРАДЬЯН

Лесной пожар вспыхнул на территории Воронежского государственного природного биосферного заповедника со стороны Липецкой области в Усманском районе. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, сухая растительности начала гореть минувшим вечером, 8 августа, в районе 155 квартала заповедника – в трех километрах юго-восточнее села Беляево Усманского района.

Смотреть видеосюжет Пожар в Воронежском заповеднике на территории Липецкой области

По состоянию на утро 9 августа общая площадь пожара составила 30 гектар, огонь наблюдается в 154, 155 и 172 кварталах. На месте работают 26 человек пожарных и 13 единицы техники.

Пожар в Воронежском заповеднике Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Пожар низовой, пострадавших нет, также нет угрозы распространения огня на жилые дома.