В Липецке на ходу загорелся автобус – никто не пострадал

Горящий автобус потушили в Липецке Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В прошедшее воскресенье, 8 августа, на территории Липецкой области зарегистрировали 38 пожаров. Один из них с участием общественного транспорта. Автобус №352 загорелся на 294 километре трассы Орел-Тамбов. Огонь начал распространяться в районе задней подкрылки автобуса. На место оперативно прибыли два отделения пожарной охраны – никто не пострадал. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области, предварительная причина пожара – короткое замыкание.

Комбайн сгорел в зерновом поле Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Кроме этого в тот же день в зерновом поле села Куриловка Усманского района загорелся комбайн «Дон». У сельхозтехники сгорела кабина и моторный отсек. Огонь тушили одно отделение пожарной охраны и 6 добровольцев из дружины. Предварительная причина та же – короткое замыкание.

А в Добринском районе в воскресенье загорелась котельная врачебной амбулатории в селе Ратчино. Сгорела кровля и вся внутренняя отделка. Здесь также обошлось без пострадавших.