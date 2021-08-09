Полиция предупреждает липчан о новой схеме мошенничества с банковскими картами

В Липецкой области начала работать новая схема мошенничества с банковскими картами, о чем предупреждают сотрудник полиции. Ранее аферисты представлялись сотрудниками банка или и под любым предлогом пытаются выведать номер счета, карты и код СVV/CVC на обратной стороне карты. Это наиболее популярная схема и она еще работает.

Кроме нее теперь мошенники предлагают абонентам избавиться от рекламных звонков и рассылок. Цель та же – получить данные счета и карты, только легенда другая. Как только абонент сообщает личные данные счета и банковской карты, мошенники получают доступ к личному кабинету, оформляют кредиты и переводят все деньги на другие счета.