В Липецкой области установился самый высокий класс горимости леса

В Липецкой области установили 5 класс горимости лесов Фото: Лия МУРАДЬЯН

МЧС предупреждает жителей Липецкой области об опасном метеорологическом явлении – чрезвычайная пожароопасность лесов. Она ожидается по югу области со вторника, 10 августа. В этот период устанавливают самый высокий класс горимости леса – 5.

В ведомстве напоминают, что на территории региона запрещено жечь костры. Также действует ограничение на въезд и посещение лесов. Граждан просят неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. В случае обнаружения дыма в лесу или пожара сразу звонить по номеру 112.

По данным гидрометцентра, температура воздуха в ближайшие дни будет держаться выше отметки в +26 градусов днем. В некоторых районах ожидаются небольшие дожди, что на температуру воздуха существенно не повлияет.