На НЛМК назвали причину повторного ЧП со взрывом и пожаром

На территории Новолипецкого металлургического комбината ликвидировали второй за день пожар, который произошел после повторного взрыва в 14.58. Первый случился в 9.59 утра 9 августа. В первом случае загорелась кровля кислородного цеха на площади 40 м2.

Как сообщили в пресс-службе МЧС региона, площадь второго пожара составила 10 м2, пожарные ликвидировали открытый огонь в 16.14.

В пресс-службе НЛМК назвали причину повторного ЧП.

– «Во время восстановительных работ из-за остаточного кислорода в трубе произошел хлопок без разрушений. Небольшое возгорание ликвидировано. На месте дежурят пожарные службы. Влияния на процесс восстановления и производство нет», – сообщает комбинат.

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В пресс-службе управления сообщили, что на месте работает следственно-оперативная группа – проводят осмотр, изымают документы (подробности)