ЛГЭК сообщил, на каких улицах отключат воду в Липецке

ЛГЭК сообщает, на каких улицах Липецка отключат воду во вторник 10 августа.

Питьевую воду отключат в Липецке с 10 до 20.00 по адресам: улица Елецкая, 54, 65, 63, 10, 10/2, 10а, 8а; Студеновская, с 25 по 55 дом, Карьерная, 2, 9 Января, 1а. Улицы частного сектора Елецкая, 9 Января, Карьерная, Лескова и Павлова. В этом районе будут устранять утечку на трубопроводах диаметром 150 и 32 мм на улицах Карьерная и Елецкая.

Кроме этого 9.30 до 16.30 будут менять запорную арматуру Д-300 мм на проспекте Победы. Из-за этого не будет воды по адресам: площадь Победы, 3; проспект Победы, 3, 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 19, 19а, 21, 21в, 25, 27; Неделина, 53, 55, 55а, 57, 59, 61; Мичурина, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 42.

Воду будут подвозить по заявкам потребителей. ЛГЭК приносит извинения за временные неудобства. Энергетики предупреждают, что после окончания ремонта возможно повышение мутности воды.

Узнать более подробно об отключениях и оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам: 175, 236-175.