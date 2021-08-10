В Липецке пропала 89-летняя пенсионерка, которая нуждается в медицинской помощи

В Липецке пропала пенсионерка Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке пропала 89-летняя пенсионерка. Золотарева Валентина Дмитриевна ушла из дома в районе улицы Космонавтов в минувший понедельник, 9 августа, около 6.00. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", пожилая женщина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: на вид 90 лет, плотного телосложения, рост 160 сантиметров, короткие седые волосы.

Была одета: черное платье, белый платок, белые шлепанцы.

Просьба ко всем, кто видел Валентину Золотареву или знает, где она может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры, электронная почта по адресу: ppdlip@mail.ru