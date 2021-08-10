В Липецке полицейские задержали троих мужчин с наркотиками

В Липецке задержали трех мужчин, подозреваемых в хранении наркотиков. Так, в Советском округе полицейские остановили горожанина, который вел себя странно. В ходе личного досмотра у него нашли сверток с белым веществом. Согласно результатам экспертизы, им оказался наркотик общей массой 0,61 грамм. Кстати, 29-летний обладатель свертка уже был ранее судим за грабеж.

Также на территории садоводческого товарищества Правобережного района задержали липчан 29 и 39 лет. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, у них изъяли 0,21 и 0,23 грамма синтетического наркотика соответственно.

В отношении мужчин возбудили уголовные дела по ч.1 ст.228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Максимальное наказание по статье - до 3 лет лишения свободы. Подозреваемые получили подписку о невыезде и надлежащем поведении.