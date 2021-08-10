Под Липецком "Лада" вылетела с дороги и перевернулась: водитель погиб

В Липецком районе погиб водитель "Лады": машина вылетела с дороги и перевернулась Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувший понедельник, 9 августа, в Липецком районе произошла серьезная авария. У села Грязное в дороги вылетела "Лада Приора". Машина перевернулась. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, от полученных травм 44-летний водитель скончался на месте.

В тот же день в Задонском районе на трассе М-4 "Дон" 41-летний мужчина за рулем "Фольксвагена" протаранил металлическое ограждение. В больнице пострадавшему оказали помощь и отпустили.

В Чаплыгине на улице 55-летний водитель "Джели", обгоняя впереди движущуюся машину, съехал с дороги и врезался в дерево. Автомобилиста отвезли в больницу.

В Липецке на улице Стаханова 45-летняя женщина за рулем "Рено Сандеро" въехала в стоящую "Хонду". Предварительная причина ДТП - неправильный выбор дистанции. Пострадала 39-летняя пассажирка первой иномарки.