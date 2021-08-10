Фестиваль "Ладейное Поле-2021" отменили из-за коронавируса в Липецкой области

В Липецкой области из-за коронавируса отменили фестиваль "Ладейное Поле-2021". Об этом сообщили организаторы мероприятия. Его запретили проводить несмотря на предпринятые меры защиты. Напомним, участников и зрителей фестиваля пустили бы только со справкой о вакцинации или ПЦР и наличии антител.

- К сожалению, вынуждены вам сообщить, что несмотря на все принятые нами меры к проведению фестиваля "Ладейное Поле-2021", сегодня он был запрещён к проведению Роспотребнадзором, - выложили пост в соцсетях. - Извиняемся за причиненные неудобства и сорванные планы, мы сделали что могли, но уж как-то так.

Организаторам пояснили, что в настоящий момент идет "война с пандемией" и сейчас "не время отдыхать и веселиться". Липчан и гостей региона очень просят не приезжать на полигон фестиваля, как минимум в ближайшую неделю. За это "Ладейное Поле" могут оштрафовать на большую сумму.

- Не расстраивайтесь, корабли ещё будут бороздить и паруса реять, - подбадривают организаторы.