В Липецке спасатели вскрыли замок в КПЗ, чтобы освободить осужденного

На минувшей неделе спасатели 6 раз вскрывали двери липчан. Как сообщили в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС Липецка, в основном, это были обыденные ситуации - одни потеряли ключи, другие забеспокоились о родственниках, которые не выходили на связь. Но случались и сюрпризы.

В пятницу, 6 августа, председатель одного из судов города попросил вскрыть сломанный замок в камере предварительного заключения. За дверями находился осужденный, которого должны были этапировать.

Вечером того же дня спасатели выехали в один из новых микрорайонов. Дверь придавила большой палец ноги 14-летней девочки. Она оказалась в ловушке, потому что дверь заклинило. Спасатели с помощью слесарного инструмента приподняли дверь и освободили подростка. К счастью, серьезную травму предотвратил уплотнитель.